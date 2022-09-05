مبيعات البنك العراقي تنخفض نحو 40 مليون دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك من الدولار في مزاد اليوم الاثنين، لتصل إلى 201 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 201 مليون و113 الفا و441 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، منخفضة بنسبة 16.25% عن يوم امس الاحد التي بلغت فيها المبيعات 240 مليونا و34 الفا و106 دولارات".

واضاف مراسلنا ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف ارتفعت من المبيعات الاجمالية لتصل الى 41 مليونا و250 الفا، فيما ذهبت البقية البالغة 159 مليونا و863 الفا و441 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى ان 30 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 17 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 151 شركة توسط