مبعوث أممي يحذر من إغراق الأسواق العربية بسلع لن تدخل أمريكا‍

شفق نيوز/ حذّر مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، محمود محي الدين، من أن العالم يقف على أعتاب تحوّلات جوهرية في النظام التجاري الدولي، مشيراً إلى أن عام 2025 يمكن اعتباره بداية لتغيير النظام العالمي للتجارة، في ظل تصاعد النزعات الحمائية وتبدّل وجهات التعاون الاقتصادي.

وقال محي الدين، إن حركة التجارة العالمية شهدت 3400 قيد تجاري قبل فرض تعرفات الرئيس الميركي دونالد ترامب، ما يعكس اتساع نطاق السياسات التقييدية التي تؤثر على سلاسة تدفق السلع بين الدول.

وأشار محي الدين، إلى أن هناك ترتيبات إقليمية جديدة للتعاون الاقتصادي بدأت تتشكل نتيجة هذه التطورات، في وقت تتزايد فيه الشكوك حول دور الولايات المتحدة في النظام التجاري العالمي، مؤكداً أن الثقة في الولايات المتحدة اهتزت كثيراً، وهناك تغير ملحوظ في وجهات العلاقات التجارية بعيداً عن أميركا.

وأكد المبعوث الأممي، أن توقعات نمو الاقتصاد العالمي تم خفضها إلى ما بين 2.8% و3.2%، في ضوء التداعيات السلبية للتعريفات الجمركية، كما أن هناك توقعات بعودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى نتيجة تلك الرسوم.

كما لفت إلى أن احتمالات الركود التضخمي باتت أعلى من أي وقت مضى، ما يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات غير مسبوقة. وفي هذا السياق، حذّر من مخاطر إغراق محتملة للأسواق العربية والإفريقية، نتيجة وجود فائض في السلع التي لم تعد قادرة على دخول السوق الأميركية.