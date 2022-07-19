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مبالغ مضاعفة لارتفاع الأسعار.. ولاية أمريكية توزع عائدات النفط على السكان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-19T09:46:32+0000
مبالغ مضاعفة لارتفاع الأسعار.. ولاية أمريكية توزع عائدات النفط على السكان

شفق نيوز/ اعتادت ولاية ألاسكا الأميركية على توزيع عائدات النفط على سكانها، والتي تتراوح بين 1000-2000 دولار أميركي، لكن من المتوقع أن يتلقى السكان هذا العام 2022 نحو 3 آلاف و200 دولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وأعلن حاكم الولاية، مايك دونليفي، موعد بدء توزيع حصص أرباح صندوق ألاسكا الدائم في 20 سبتمبر/أيلول (2022)، حسبما نشرت مجلة واشنطن إكزامينر (Washington Examiner).

وخلال العام الماضي، بلغت عائدات النفط السنوية الموزّعة على أكثر من 600 ألف شخص نحو 1114 دولارًا في أكتوبر/تشرين الأول (2021)، وستتضمن حصة هذا العام صرف إعانة لمرة واحدة؛ تهدف إلى تعويض سكان ألاسكا عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتعد ألاسكا أكبر ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية وتوازي مساحتها خُمس بقية الولايات، اشترتها الولايات المتحدة من روسيا القيصرية سنة 1284 بسبعة ملايين ومائتي ألف دولار.

وتقدم ألاسكا 1 / 5 (20 ٪) من إجمالي إنتاج النفط المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية. ويقدم برودو بأي (أكبر حقل نفط في أميركا الشمالية) ما يمثل 8 ٪ من الولايات المتحدة لإنتاج النفط المحلي.

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