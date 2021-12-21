مبادرة "داري".. توزيع 84 ألف سند ملكية لأراض سكنية

شفق نيوز/ اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، توزيع 84 ألف سند اولي للمواطنين الذين سجلوا ضمن مبادرة "داري".

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكاظمي وخلال جلسة مجلس الوزراء، اعلن انطلاق عملية تجهيز السندات للأراضي التي ستوزع للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية".

واضاف الكاظمي بحسب البيان، انه "سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، وحصلوا على أعلى النقاط".

وتعهد رئيس الوزراء بـ "توزيع الأراضي وأوفينا بهذا الوعد، وأتقدم بالشكر لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وجميع الجهات المساندة، ومكتب رئيس مجلس الوزراء لإنجازهم هذا العمل".