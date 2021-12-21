سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مبادرة "داري".. توزيع 84 ألف سند ملكية لأراض سكنية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-21T14:12:43+0000
مبادرة "داري".. توزيع 84 ألف سند ملكية لأراض سكنية

شفق نيوز/ اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، توزيع 84 ألف سند اولي للمواطنين الذين سجلوا ضمن مبادرة "داري".

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكاظمي وخلال جلسة مجلس الوزراء، اعلن انطلاق عملية تجهيز السندات للأراضي التي ستوزع للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية".

واضاف الكاظمي بحسب البيان، انه "سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين الذين سجلوا في الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، وحصلوا على أعلى النقاط".

وتعهد رئيس الوزراء بـ "توزيع الأراضي وأوفينا بهذا الوعد، وأتقدم بالشكر لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وجميع الجهات المساندة، ومكتب رئيس مجلس الوزراء لإنجازهم هذا العمل".

related

بعد تقرير لشفق نيوز.. الكاظمي يوجه خمس جهات حكومية بإنهاء ازمة "قناة الجيش"

Date: 2021-06-28 13:36:03
بعد تقرير لشفق نيوز.. الكاظمي يوجه خمس جهات حكومية بإنهاء ازمة "قناة الجيش"

المالية البرلمانية تعلن اتفاقاً مع الكاظمي لتمرير "الاقتراض" بمبلغ "مناسب"

Date: 2020-11-09 18:12:45
المالية البرلمانية تعلن اتفاقاً مع الكاظمي لتمرير "الاقتراض" بمبلغ "مناسب"

الكاظمي يفتتح محطة كهربائية ترفد الشبكة بأكثر من 1200 ميغاواط وتوفر 1400 فرصة عمل

Date: 2021-06-16 10:29:46
الكاظمي يفتتح محطة كهربائية ترفد الشبكة بأكثر من 1200 ميغاواط وتوفر 1400 فرصة عمل

صرف رواتب المتقاعدين اعتبارا من اليوم الثلاثاء

Date: 2021-11-02 09:39:17
صرف رواتب المتقاعدين اعتبارا من اليوم الثلاثاء

إرتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد

Date: 2020-09-12 07:42:52
إرتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

Date: 2021-04-15 07:14:12
الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

أسعار النفط تتراجع وتسجل خسارة أسبوعية

Date: 2021-12-17 07:30:02
أسعار النفط تتراجع وتسجل خسارة أسبوعية

لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-09-15 07:32:10
لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية