"مبادرة بيئية".. المركزي العراقي يمول معامل الطابوق بـ 500 مليون دينار

شفق نيوز/ أطلق البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، مبادرة "بيئية" تخص معامل الطابوق.

وقال إعلام البنك في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه في ظل التوجهات العالمية، واتساقاً مع سياسات البنوك المركزية في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، أعلن البنك المركزي العراقي، تبني حلولاً للطاقة النظيفة بالتنسيق مع وزارة البيئة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأفاد البيان، بأن البنك المركزي العراقي يعلن عن شمول معامل الطابوق (الطوب) المحلية، بالقروض الميسَّرة لمبادرة الطاقة المتجددة للتحول من استخدام الوقود الملوِث ( النفط الاسود ) إلى الوقود الأنظف (الغاز المسال) للحد من تلوث الهواء، رافعاً سقف القرض لغاية(500) مليون دينار لكل معمل من خلال المصارف العراقية المرخصة.

وأوضح البيان أيضاً، أن قرار البنك المركزي دعم صندوق حماية وتحسين البيئة بمبلغ (1) مليار دينار لمواجهة تلوث الهواء والتغيرات البيئية الناتجة عن ذلك.

وأشار البيان، إلى أن هذه القرارات تأتي استجابة لمتطلبات التنمية الإقتصادية الخضراء وتقليل التأثير البيئي للصناعة ودعم التحول التدريجي نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وتُعَدّ معامل الطابوق في بغداد، خصوصًا في مناطق النهروان والمدائن، من أبرز مصادر تلوث الهواء في العاصمة، حيث تستخدم هذه المعامل النفط الأسود كوقود، مما يؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون ومواد صلبة تتطاير في الهواء وتستقر على المياه والأراضي والنباتات، مسببة تلوثًا بيئيًا خطيرًا.

وكانت وزارة الصناعة توجيهًا في تشرين الأول 2024 يلزم جميع معامل الطابوق بالتحول إلى استخدام الغاز بدلًا من النفط الأسود خلال 18 شهرًا، مع إمكانية الحصول على قروض لتغطية تكاليف التحديث.