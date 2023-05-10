مباحثات عراقية في واشنطن لتوريد القمح الأمريكي

شفق نيوز/ أكد وزير التجارة العراقي اثير الغريري، يوم الأربعاء، ان الحكومة العراقية منفتحة بشكل كامل على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب الامريكي.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الغريري والوفد المرافق له وصل الى عاصمة الولايات المتحدة الامريكية واشنطن ليلة امس بناء على الدعوة الموجه له من مجلس الحنطة الامريكي لبحث آليات التعاون المشترك بين الطرفين بما يتعلق بتوريدات القمح الامريكي للعراق".

واوضح البيان ان "الغريري والوفد المرافق له زاروا اليوم غرفة التجارة الامريكية في واشنطن وشاركوا في طاولة الحوار لمجلس الاعمال العراقي الامريكي لمناقشة افاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين العراق والولايات المتحدة الامريكية والتحديات التي تواجه عمل الشركات الامريكية في العراق".

ونقل البيان عن الغريري ان "الحكومة العراقية ووزارة التجارة منفتحة بشكل كامل على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجانب الامريكي وفتح افاق جديدة للتعاون المشترك في كافة المجالات وتقريب وجهات النظر بين رجال الاعمال في كلا البلدين"، مؤكدا في الوقت ذاته انه "سيتبنى العمل على معالجة كافة المواضيع والملاحظات والتحديات التي طرحتها الشركات الامريكية للعمل داخل العراق مع الجهات العراقية المختصة".

وشدد الغريري على "اهمية تواجد غرفة التجارة الامريكية والشركات للمشاركة في دورة معرض بغداد الدولي القادمة المزمع عقدها في شهر تشرين الثاني".