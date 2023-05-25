مباحثات عراقية سعودية في المال والإقتصاد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الخميس، عن عقد لقاء بحث تنمية التعاون المتبادل في مجال المال والإقتصاد.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزيرة طيف سامي التقت وزير الإستثمار السعودي خالد الفالح وبحثت معه الملفات المشتركة في مجالات الاقتصاد والمال والإستثمار، والانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة في مختلف القطاعات، وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي في دورته الخامسة المنعقدة بالمملكة العربية السعودية.

وشهد اللقاء، بحسب البيان، التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، عبر تنمية التعاون المتبادل في مجال المال والاقتصاد، إلى جانب مناقشة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين ، خاصة ما يتعلق بالقطاع المصرفي والفرص الاستثمارية الزاخرة في العراق وتسهيل متطلبات دخول المستثمرين السعوديين .

وجددت الوزيرة طيف تأكيدها على اولوية الارتقاء بمستوى العلاقات مع الاشقاء في المملكة، ورفع مستوى العلاقات الاستراتيجية والاستثمارية الى ارفع المستويات ودعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في المجالات المختلفة .

وسيعقد على هامش دورة المجلس التنسيقي، وفقاً للبيان، اجتماع مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والملتقى الاقتصادي السعودي العراقي، بحضور عددٍ من رجال الأعمال في البلدين .

وكان البلدان قد أسسا عام 2017 المجلس التنسيقي السعودي العراقي بهدف تعزيز العلاقات والتواصل بينهما على المستوى الإستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلًا عن التنسيق في القضايا الدولية والإقليمية .