مباحثات عراقية تركية لافتتاح منفذ جديد

شفق نيوز/ أعلنت السفارة العراقية في تركيا، يوم الأربعاء، عن إجراء مباحثات بين بغداد وأنقرة لافتتاح منفذ جديد.

وذكر بيان للسفارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وفدا عراقيا عقد اجتماعات مع وزارتي النقل والتجارة التركيتين، جرى خلالها مناقشة موضوعات فنيَة واستعراض نسب التقدم الذي أحرزته المؤسسات العراقية في تنفيذ الخطط التي وضعتها، والإجراءات المستقبليَّة المتعلقة بالمشروع لعام (2024)، كما ناقشت سعي البلدين إلى فتح منفذ حدودي بين البلدين".

وبحسب البيان، فإن "الجانبين اتفقا على تنفيذ مسار الطريق للسكك الحديد والطريق البرّي، وفتح مكتب خاصّ بمشروع طريق التنمية في بغداد وأنقرة".

وفي ختام الاجتماعات، وقّع الجانبان محضر اجتماع تضمّن النقاط التي جرى الاتفاق عليها في الاجتماعات الفنيَّة، علاوة على عقد الاجتماعات (شهريّاً) بالتناوب في كلا البلدين.