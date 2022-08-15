مباحثات حول غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بين السفيرة الأمريكية والبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ أكدت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، يوم الإثنين، دعمها للبنك المركزي العراقي واستقلاليته، مشيرة إلى نجاح سياسته التي تجلت في مؤشرات الاحتياطيات النقدية والذهب.

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي ورد لوكالة شفق نيوز، أن، "محافظ البنك مصطفى غالب مخيف التقى السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي والوفد المرافق لها، واستعرض جهود البنك المركزي في دعم التنمية من خلال أدوات السياسة النقدية والأثر المباشر لمبادراته في مسيرة القطاع الحقيقي وتوفير فرص العمل والاستدامة، إضافة إلى الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال اعتماد منظومة قانونية متكاملة وتطبيقها بشكل فعال على القطاعات التي قد تُستخدم في ارتكابها".

كما بحث محافظ البنك المركزي، "أهمية التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالسياسة النقدية وتفعيل الأدوات المالية".

من جانبها أكدت السفيرة الامريكية دعمها للبنك المركزي واستقلاليته والمساهمة في تدريب موظفيه من خلال المؤسسات المالية التي لديها شراكات مستمرة مع البنك المركزي، مشيرة إلى نجاح سياسة البنك المركزي والأساليب الحديثة في إدارتها، والذي تجلى في مؤشرات الاحتياطيات النقدية والذهب، وفقاً للبيان.

وقدم المحافظ شكره على ما تقدمه المؤسسات المالية والمصرفية الأمريكية لحماية النظام المالي والمصرفي العراقي ودعمها في تطبيق أفضل المعايير الدولية، فضلا عمّا تقدمه من دعم وخبرات فنية وتدريب لموظفي البنك المركزي.