ما يقارب 2.5 مليون برميل صادرات العراق النفطية الى الاردن خلال 11 شهراً

شفق نيوز - بغداد/عمان

اعلنت شركة تسويق النفط "سومو"، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية الى الاردن بلغت ما يقارب 2.5 مليون برميل خلال 11 شهراً من العام الحالي 2025.

وقالت الشركة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان صادرات العراق النفطية الى الأردن خلال الأشهر الـ11 بلغت مليونين و 438 الفا و95 برميلا، بمعدل 304 آلاف و 761 برميلا شهريا.

واشارت الى ان العراق صدّر النفط إلى الأردن لغاية نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي لتتوقف عندها الصادرات، ليعاد تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن هذه الصادرات، ليُستأنف التصدير في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

و بموجب مذكرة التفاهم التي يتم تجديدها سنويا بين البلدين يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد لتلبية احتياجات الأردن من النفط الخام.