ما يقارب المليار و300 مليون دولار مبيعات مزاد المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد بيع العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي ما يقارب من مليار و300 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع، خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من الاحد ولغاية الخميس، مليارا واحدا و292 مليونا و29 الفا و 554 دولارا بمعدل يومي 258 مليونا و459 الف دولار، منخفضا بمقدار 3.7% عن الاسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا ان اقل مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الخميس حيث بلغت فيها المبيعات 224 مليونا و465 الفا و450 دولارا، فيما كانت أعلى المبيعات ليوم الاثنين التي بلغت فيها المبيعات 273 مليونا و775 ألفا و540 دولارا.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.