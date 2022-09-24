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ما يقارب المليار دولار أمريكي مبيعات مزاد المركزي العراقي في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-24T05:29:19+0000
ما يقارب المليار دولار أمريكي مبيعات مزاد المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الأمريكي، خلال الأسبوع الماضي ما يقارب المليار دولار. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الاربعة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاثنين ولغاية الخميس بمقدار 983 مليوناً و657 الفاً و 141 دولاراً بمعدل يومي بلغ 245 مليوناً و914 الفاً و285 دولاراً، مرتفعا بمقدار 1.86% عن الاسبوع الذي سبقه. 

واضاف مراسلنا ان أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 261 مليوناً و21 ألفاً و 884 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس التي بلغت فيها المبيعات 229 مليوناً و 689 ألفاً و255 دولاراً. 

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي  1460 دينارا لكل دولار.

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