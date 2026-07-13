ما هو الاكتتاب العام وكيف تتحول الشركات إلى شركات مدرجة؟

يُعد الاكتتاب العام (IPO) من أهم المحطات في رحلة نمو الشركات، إذ يتيح لها جمع التمويل من خلال طرح أسهمها للمستثمرين والتحول من شركة خاصة إلى شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية. لكن كيف تتم هذه العملية؟ وما الخطوات التي تمر بها الشركات قبل أن تبدأ أسهمها بالتداول؟.

في هذا الدليل، ستتعرف على مفهوم الاكتتاب العام، وكيف تتحول الشركات إلى شركات مدرجة، وآلية الاكتتاب في السوق العراقي، إلى جانب أهم المزايا والمخاطر التي ينبغي على الشركات والمستثمرين معرفتها قبل اتخاذ أي قرار. كما يمكنك متابعة أحدث الاكتتابات والأسهم العراقية والتطورات اليومية في الأسواق عبر منصة اقتصادية متخصصة.

ما هو الاكتتاب العام (IPO)؟

الاكتتاب العام الأولي (Initial Public Offering - IPO) هو العملية التي تطرح من خلالها الشركة الخاصة جزءًا من أسهمها للبيع لأول مرة أمام المستثمرين، بهدف جمع رأس مال يساعدها على التوسع، وتمويل مشاريعها، وتعزيز قدرتها على النمو. وبمجرد اكتمال عملية الاكتتاب واستيفاء المتطلبات التنظيمية، تتحول الشركة إلى شركة مدرجة يمكن تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية.

لماذا تلجأ الشركات إلى الاكتتاب العام؟

لا يُعد الاكتتاب العام مجرد وسيلة لبيع الأسهم، بل هو قرار استراتيجي يساعد الشركات على الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع. وفيما يلي أبرز الأسباب التي تدفع الشركات إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام:

كيف تتحول الشركة إلى شركة مدرجة؟ خطوات الاكتتاب العام (IPO)

التحول من شركة خاصة إلى شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية لا يحدث بمجرد طرح الأسهم للبيع، بل يمر بسلسلة من الإجراءات المالية والقانونية والتنظيمية التي تهدف إلى حماية المستثمرين وضمان جاهزية الشركة للإدراج. وتختلف بعض التفاصيل من دولة إلى أخرى، إلا أن المراحل الأساسية لعملية الاكتتاب العام تبقى متشابهة في معظم الأسواق، بما في ذلك السوق العراقي.

1. اتخاذ قرار الاكتتاب العام

تبدأ الرحلة عندما تقرر إدارة الشركة ومجلس إدارتها التحول إلى شركة مساهمة مدرجة. ويأتي هذا القرار عادةً بعد دراسة احتياجات الشركة التمويلية، وفي هذه المرحلة، تُقيّم الشركة عدة عوامل، مثل:

- حجم التمويل المطلوب.

- توقيت الطرح.

- ظروف السوق.

- مدى اهتمام المستثمرين المحتملين.

2. تعيين المستشار المالي أو متعهد التغطية

بعد اتخاذ قرار الطرح، تختار الشركة مستشارًا ماليًا أو بنكًا استثماريًا يمتلك الخبرة في إدارة عمليات الاكتتاب العام. ويُعرف هذا الطرف غالبًا باسم متعهد التغطية (Underwriter)، ويؤدي دورًا محوريًا في نجاح العملية. وتشمل مهامه:

- تقييم القيمة العادلة للشركة.

-المساعدة في تحديد عدد الأسهم المطروحة.

-اقتراح النطاق السعري المناسب للاكتتاب.

-إعداد خطة الطرح والتسويق للمستثمرين.

-التنسيق مع الجهات التنظيمية حتى اكتمال عملية الإدراج.

3. إعداد القوائم المالية ونشرة الإصدار

تُعد هذه المرحلة من أكثر مراحل الاكتتاب أهمية، إذ تعمل الشركة على تجهيز قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، إلى جانب إعداد نشرة الإصدار التي تُعد الوثيقة الرسمية لعملية الاكتتاب. ومن أبرزها:

-نبذة عن نشاط الشركة وأهدافها.

-الأداء المالي والإيرادات والأرباح.

-عوامل المخاطر المحتملة.

-استخدامات الأموال التي سيتم جمعها من الاكتتاب.

-هيكل الملكية والإدارة.

-عدد الأسهم المطروحة وسعرها أو النطاق السعري المقترح.

4. مراجعة الجهات التنظيمية والحصول على الموافقات

بعد إعداد نشرة الإصدار والوثائق المالية، تُقدَّم إلى الجهات التنظيمية المختصة لمراجعتها والتأكد من استيفاء جميع متطلبات الإدراج والإفصاح.

وفي السوق العراقي، تخضع هذه المرحلة للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية وسوق العراق للأوراق المالية، بما يضمن تنفيذ عملية الاكتتاب وفق إطار قانوني وتنظيمي واضح.

5. تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة

بعد الحصول على الموافقات اللازمة، تبدأ مرحلة تحديد سعر السهم وعدد الأسهم التي ستُطرح للمستثمرين. ولا يتم اختيار سعر الطرح بشكل عشوائي، بل يعتمد على مجموعة من العوامل، من أبرزها:

-القيمة الفعلية للشركة وأصولها.

-نتائجها المالية ومعدلات نموها.

-توقعات الأرباح المستقبلية.

-أوضاع السوق ومستوى الطلب المتوقع.

-تقييم الشركات المنافسة في القطاع نفسه.

6. فتح باب الاكتتاب واستقبال طلبات المستثمرين

بعد الإعلان عن سعر الطرح، تبدأ فترة الاكتتاب، وهي المدة التي يمكن خلالها للمستثمرين التقدم بطلب شراء الأسهم المطروحة.

وخلال هذه الفترة، يقوم المستثمرون بتقديم طلبات الاكتتاب وفق الضوابط المعلنة، وقد يتجاوز حجم الطلب عدد الأسهم المعروضة، خاصة إذا كانت الشركة تتمتع بسمعة قوية أو تمتلك فرص نمو واعدة.

7. تخصيص الأسهم للمكتتبين

عند انتهاء فترة الاكتتاب، تبدأ الشركة أو الجهات المسؤولة عن إدارة الطرح بتخصيص الأسهم للمستثمرين.

إذا كان عدد الأسهم المطلوبة أقل من أو يساوي الأسهم المطروحة، يحصل جميع المستثمرين على الكمية التي طلبوها. أما إذا شهد الاكتتاب إقبالًا كبيرًا وتجاوزت الطلبات عدد الأسهم المتاحة، فيتم التخصيص وفق الآلية المعتمدة، مع إعادة المبالغ الفائضة للمستثمرين الذين لم يحصلوا على كامل الكمية المطلوبة.

8. إدراج الشركة في سوق الأوراق المالية

بعد الانتهاء من تخصيص الأسهم، تُدرج الشركة رسميًا في سوق الأوراق المالية، لتصبح شركة مساهمة عامة يمكن تداول أسهمها بين المستثمرين.

ويمثل الإدراج نقطة تحول مهمة في مسيرة الشركة، إذ تصبح ملزمة بالإفصاح الدوري عن نتائجها المالية وأي معلومات جوهرية قد تؤثر في قرارات المستثمرين، بما يعزز مستويات الشفافية والثقة في السوق.

9. بدء تداول الأسهم في البورصة

تبدأ المرحلة الأخيرة عندما يُحدد أول يوم لتداول السهم في البورصة، حيث يصبح بإمكان المستثمرين شراء الأسهم أو بيعها بحرية وفقًا لقوى العرض والطلب.

كيف تتم عملية الاكتتاب العام في السوق العراقي؟

تتشابه المبادئ الأساسية للاكتتاب العام في العراق مع معظم أسواق المال العالمية، إلا أن تنفيذ العملية يتم وفق القوانين واللوائح المنظمة لسوق الأوراق المالية العراقي. وتشمل خطوات الاكتتاب العام في السوق العراقي ما يلي:

استيفاء متطلبات الإدراج

تبدأ الشركة بالتأكد من استيفاء الشروط القانونية والمالية اللازمة للإدراج، مثل إعداد القوائم المالية، واستكمال المتطلبات التنظيمية، وتجهيز جميع المستندات المطلوبة لبدء إجراءات الطرح.

إعداد نشرة الإصدار

تُعد نشرة الإصدار الوثيقة الأساسية التي تقدم للمستثمرين صورة شاملة عن الشركة، وتتضمن معلومات حول نشاطها، وأدائها المالي، وهيكل ملكيتها، والمخاطر المحتملة، وأهداف الاكتتاب، واستخدام الأموال التي سيتم جمعها من الطرح.

مراجعة الجهات المختصة

بعد الانتهاء من إعداد الوثائق، تُرفع إلى الجهات التنظيمية المختصة لمراجعتها والتأكد من توافقها مع القوانين والتعليمات المعمول بها، قبل منح الموافقات اللازمة لاستكمال عملية الاكتتاب.

الإعلان عن الاكتتاب

عند الحصول على الموافقات، تُعلن الشركة عن تفاصيل الطرح، بما في ذلك فترة الاكتتاب، وعدد الأسهم المطروحة، وسعر الاكتتاب أو آلية تحديده، إضافةً إلى الشروط والإجراءات الخاصة بالمشاركة.

استقبال طلبات الاكتتاب

خلال فترة الاكتتاب، يستطيع المستثمرون المؤهلون تقديم طلباتهم لشراء الأسهم عبر الجهات المعتمدة، ويتم جمع الطلبات حتى نهاية فترة الاكتتاب المحددة.

تخصيص الأسهم وإدراج الشركة

بعد إغلاق باب الاكتتاب، تُخصص الأسهم للمستثمرين وفق آلية التخصيص المعتمدة، ثم تُستكمل إجراءات إدراج الشركة في سوق العراق للأوراق المالية، لتصبح أسهمها متاحة للتداول بين المستثمرين.

بدء تداول الأسهم

مع إدراج الشركة رسميًا، يبدأ تداول أسهمها في السوق، ويتحدد سعرها بعد ذلك بناءً على قوى العرض والطلب، إلى جانب أداء الشركة ونتائجها المالية وثقة المستثمرين بها.

ما الفرق بين الاكتتاب العام والإدراج في البورصة؟

يعتقد الكثيرون أن الاكتتاب العام وإدراج الشركة في البورصة مصطلحان يحملان المعنى نفسه، لكن في الواقع يمثل كل منهما مرحلة مختلفة في رحلة تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة.

-يشير الاكتتاب العام (IPO) إلى عملية طرح أسهم الشركة للمستثمرين لأول مرة بهدف جمع رأس المال.

-بينما يعني الإدراج في البورصة قبول أسهم الشركة للتداول رسميًا في سوق الأوراق المالية بعد استكمال جميع المتطلبات والإجراءات التنظيمية.

كيف يتم تحديد سعر سهم الاكتتاب؟

لا تحدد الشركات سعر سهم الاكتتاب بشكل عشوائي، بل تعتمد هذه العملية على دراسات مالية دقيقة تهدف إلى الوصول إلى سعر عادل يحقق التوازن بين قيمة الشركة وجاذبية الاستثمار للمكتتبين. ويؤثر في تحديد سعر سهم الاكتتاب عدد من العوامل، أبرزها:

1. القيمة المالية للشركة

تُحلل أصول الشركة، وإيراداتها، وأرباحها، وتدفقاتها النقدية، إضافة إلى التزاماتها المالية، للوصول إلى تقدير يعكس قيمتها الحقيقية.

2. أداء الشركة وآفاق نموها

تحظى الشركات التي تحقق نموًا مستمرًا أو تمتلك خططًا توسعية واضحة بتقييم أعلى، لأن المستثمرين يتوقعون منها تحقيق أرباح مستقبلية أكبر.

3. أوضاع السوق

تلعب ظروف السوق دورًا مهمًا في تسعير الاكتتاب، إذ قد يؤثر أداء سوق الأوراق المالية، وحالة الاقتصاد، ومستوى ثقة المستثمرين في تحديد السعر النهائي للطرح.

4. حجم الطلب المتوقع

قبل الطرح، يتم قياس اهتمام المستثمرين بالأسهم المطروحة. وإذا كان الطلب المتوقع مرتفعًا، فقد يُحدد سعر الاكتتاب عند مستوى أعلى مقارنة بالشركات التي تشهد طلبًا محدودًا.

5. تقييم الشركات المماثلة

يقارن المستشارون الماليون الشركة بشركات أخرى تعمل في القطاع نفسه من حيث الأرباح، ومعدلات النمو، والقيمة السوقية، حتى يكون سعر الطرح متوافقًا مع واقع السوق.

مثال مبسط على تحديد سعر الاكتتاب

لنفترض أن شركة تخطط لطرح 20 مليون سهم للاكتتاب، وبعد تقييم أصولها وأدائها المالي ومقارنة نتائجها بالشركات المنافسة، قُدرت قيمتها الإجمالية بنحو 200 مليون دينار.

في هذه الحالة، قد يكون سعر الاكتتاب التقديري 10 دنانير للسهم الواحد (200 مليون ÷ 20 مليون سهم = 10 دنانير للسهم).

أمثلة على اكتتابات عامة ناجحة

شهدت أسواق المال العالمية العديد من الاكتتابات العامة التي أصبحت محطات بارزة في تاريخ الشركات، إذ ساعدها الطرح في جمع مليارات الدولارات، وتسريع خطط التوسع، وتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية. وتوضح هذه الأمثلة كيف يمكن للاكتتاب العام أن يكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو عندما يُدار بالشكل الصحيح.

الأسئلة الشائعة

هل الاكتتاب العام يعني أن الشركة أصبحت مدرجة في البورصة؟

ليس مباشرة. فالاكتتاب العام هو المرحلة التي تطرح فيها الشركة أسهمها للمستثمرين لأول مرة، بينما يأتي الإدراج بعد انتهاء الاكتتاب واستكمال جميع الإجراءات التنظيمية. وبعد الإدراج فقط تصبح أسهم الشركة متاحة للتداول في سوق الأوراق المالية.

هل يمكن لأي شخص المشاركة في الاكتتاب العام؟

في معظم الاكتتابات، يمكن للأفراد والمؤسسات المشاركة إذا استوفوا الشروط والإجراءات المعلنة من الشركة والجهات المنظمة. وقد تختلف متطلبات المشاركة من سوق مالي إلى آخر ومن اكتتاب إلى آخر.

هل يضمن الاكتتاب العام تحقيق أرباح للمستثمرين؟

لا، فالاستثمار في الاكتتاب العام لا يضمن تحقيق أرباح. فقد يرتفع سعر السهم بعد الإدراج إذا كان الطلب مرتفعًا وأداء الشركة قويًا، لكنه قد ينخفض أيضًا نتيجة تقلبات السوق أو ضعف النتائج المالية.

كم تستغرق عملية الاكتتاب العام؟

تختلف المدة حسب حجم الشركة والإجراءات التنظيمية، لكنها قد تمتد لعدة أشهر، بدءًا من التحضير وإعداد الوثائق، مرورًا بالحصول على الموافقات، وانتهاءً بطرح الأسهم وإدراجها في البورصة.

كيف يمكن متابعة الاكتتابات الجديدة في السوق العراقي؟

يمكن متابعة أحدث الاكتتابات والإعلانات الخاصة بالشركات من خلال الجهات التنظيمية وسوق العراق للأوراق المالية، بالإضافة إلى متابعة التحليلات والأدلة التعليمية التي يقدمها UA Finances لمساعدة المستثمرين على فهم فرص الاستثمار واتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة.

الخلاصة

يمثل الاكتتاب العام (IPO) خطوة استراتيجية تساعد الشركات على جمع رأس المال والتوسع، وفي الوقت نفسه تمنح المستثمرين فرصة للمشاركة في نمو الشركات منذ بداية إدراجها في سوق الأوراق المالية.

تنويه هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يُعتبر توصية استثمارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أصل أو أداة مالية.