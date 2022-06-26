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ما معدل استهلاك الفرد العراقي من مادة الرز سنويا؟ .. "الفاو" تجيب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-26T05:50:12+0000
ما معدل استهلاك الفرد العراقي من مادة الرز سنويا؟ .. "الفاو" تجيب

شفق نيوز/ توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" الفاو"، أن يستورد العراق 1.8 مليون طن من الرز خلال العام الحالي 2022، مبينة ان استهلاك الفرد الواحد من الرز يبلغ 37 كيلو غرام سنويا خلال 2023-2022.

وقالت المنظمة في جدول لها لشهر حزيران اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من "المتوقع ان يستورد العراق 1.8 مليون طن من الرز لتغطية حاجته المحلية خلال العام الحالي 2022 مرتفعا من 900 الف طن خلال العام الماضي 2021، فيما استورد 1.1 مليون طن من الرز خلال العام 2020".

واضافت الى ان "انتاج العراق من الرز خلال العام الحالي لا يمكن معرفته لعدم وجود البيانات الكافية حول مساحة الأرض المزروعة بالرز"، مبينة أن "انتاج العراق من الرز خلال العامين الماضيين بلغ 300 الف طن لكل عام".

واشارت المنظمة إلى ان معدل استهلاك الفرد الواحد من الرز يبلغ 37 كيلو غرام سنويا خلال العامين 2022-2023، فيما كان معدل استهلاك الفرد الواحد من الرز خلال العامين 2021-2022 مقدار 36.8 كيلو غرام سنويا و34.1 كيلو غرام سنويا في العامين 2021-2020".

وتعتبر مادة الرز الغذائية التي يتم توزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية احد المواد التي تدخل في موائد العراقيين الاساسية يوميا، ويُعد الرز العنبر الذي يزرع في العراق أحد أرقى أصناف الرز عالميا، الا انه غير كافٍ لتغطية الحاجة المحلية.

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