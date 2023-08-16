ما علاقة حجز أموال وزير النفط العراقي السابق مع ملف تزويد لبنان بالفيول؟

شفق نيوز / أثار إعلان السلطات العراقية، عن الحجز على أموال وزير النفط العراقي السابق إحسان عبد الجبار، بسبب قضايا فساد، تساؤلات عدة حول وجود علاقة بشأن ملف تزويد لبنان بالفيول.

وعبد الجبار هو الوزير الذي أشرف على ملف إمداد لبنان بالفيول العراقي في الفترة السابقة، ما يطرح علامة إستفهام عمّا إذا كان هذا الملف من ضمن قضايا الفساد المتّهم بها عبد الجبار؟

في هذا الصدد، قال مدير شبكة الإعلام العراقي في بيروت، أمين ناصر: "ليس هناك ملفات فساد محدّدة تتعلّق بعبد الجبار، تمّ حجز أمواله بسببها، فالملفات عديدة، وهو الآن متوار عن الأنظار".

وأوضح ناصر، أنّ "ملف الفيول العراقي، لم يكن قائما على تبادل الأموال بين العراق ولبنان، بل على أن يقوم العراق بتزويد لبنان، بالفيول مقابل أن يقدّم الأخير خدمات معيّنة”.

وأشار إلى أنّ "لبنان حتّى الساعة، لم يدفع سنتاً واحداً ثمن الفيول، ولم يقدّم أي خدمة”.