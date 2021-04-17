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ما سبب تأخر نشر قانون الموازنة بالجريدة الرسمية؟ العدل تجيب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-17T17:17:04+0000
ما سبب تأخر نشر قانون الموازنة بالجريدة الرسمية؟ العدل تجيب

شفق نيوز/ كشفت وزارة العدل، يوم السبت، عن سبب تأخر نشر قانون الموازنة العامة للعام 2021 في الجريدة العراقية الرسمية.

وقال مصدر في الوزارة لوكالة شفق نيور، إنه "بعد التصويت على قانون الموازنة العامة، صادق رئيس الجمهورية برهم صالح على القانون في 8 نيسان الجاري"، موضحا أن "رئاسة الجمهورية ارسلت مسودة قانون الموازنة إلى وزارة العدل يوم الثلاثاء الماضي، وهذا هو سبب تأخر نشرها بجريدة الوقائع العراقية".

ولفت المصدر، إلى إن "مسودة قانون الموازنة أصبحت جاهزة للنشر في جريدة الوقائع الرسمية، وسيتم نشرها خلال يومي الأحد أو الاثنين المقبلين".

يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح صادق رسميا يوم الخميس (8 نيسان 2021) على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي، بعد تصويت البرلمان عليها.

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