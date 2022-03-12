ما زال فوق 100 دولار.. خام البصرة الثقيل يغلق على انخفاض

شفق نيوز/ أغلق سعر خام البصرة الثقيل، اليوم السبت، على انخفاض الا انه ما زال فوق 100 دولار.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 1.53 دولار وبنسبة تغيير بلغ نسبته 1.49% ليصل الى 101.37 دولار للبرميل الواحد.

وانخفضت أيضا خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 108.51 دولار للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 112.27 دولار للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 116.17 دولار، وجيراسول الانغولي 114.47 دولار، وبوني النيجيري الخفيف 4418 دولار".

وشهدت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي تذبذبا نتيجة قيام أمريكا بحظر صادرات النفط الروسي، وتصريحات اماراتية بإمكانية تعويض جزء من الطلب العالمي على النفط، قبل أن تنفيها لاحقا لتعلن التزامها بما تقرره منظمة أوبك.