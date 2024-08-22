ما حقيقة خسارة العراق 19 مليار دولار بسبب توقف تصدير نفط كوردستان؟

شفق نيوز/ نفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، يوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن خسارة العراق 19 مليار دولار نتيجة تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان.

ومنذ توقف تصدير نفط إقليم كوردستان في 24/3/2023، قامت وزارة النفط الاتحادية بتعويض نفط الإقليم والبالغ 400 ألف برميل من المحافظات الجنوبية، للحفاظ على سقف تصدير النفط في منظمة أوبك.

وبحسب منظمة أوبك، فإن العراق له الحق في تصدير 3 ملايين و500 الف برميل نفط يومياً، وهذا يعني أن نفط الإقليم تم تعويضه من المحافظات الجنوبية ولم يوثر على صادرات النفط العراقية.

وفي هذا الصدد، جدد عضو اللجنة، باسم الغريباوي، لوكالة شفق نيوز، تأكيده أن "العراق لم يشهد خسارة بسبب توقف التصدير من إقليم كوردستان، لأن هناك تعويضاً من نفط البصرة للنسبة المحددة للتصدير للعراق في أوبك البالغة 4 ملايين برميل يومياً".

وأكد الغريباوي، أن "هناك إمكانيات لرفع الإنتاج في البصرة والناصرية وميسان، لكن العراق محدد بنسبة أوبك، لذلك الكميات المطلوبة للتصدير معوضة من إنتاج البصرة، ولا توجد خسارة للحكومة الاتحادية".