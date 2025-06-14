ما حجم الديون الخارجية والداخلية للعراق؟ .. البنك المركزي يجيب

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم السبت، حجم الديون الخارجية والداخلية التي بذمة العراق خلال العام 2024.

وقال البنك في احصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و 601 مليون دولار منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023 التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و 207 ملايين دولار.

واضافت ان الدين العام الداخلي بلغ 85 ترليوناً و586 مليار دينار في نهاية شهر حزيران، مرتفعا عن عام 2024 التي بلغ فيها الدين الداخلي 83 ترليوناً و 80 مليار دولار.