ما حجم الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي واين يتم تخزينه؟

شفق نيوز/ بلغ حجم الاحتياطي 405.1 مليون برميل حسب بيانات تشرين الأول، وهذا يمثل نحو 57% من السعة التخزينية القصوى المسموح بها البالغة 714 مليون برميل، وهو ما يكفي لاستبدال ما يزيد عن عامين من صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، استناداً إلى بيانات 2021.

وحسب وكالة بلومبيرغ إلى أن تجديد احتياطي البترول الاستراتيجي موجود أيضاً على قائمة مهام إدارة بايدن، أعلنت وزارة الطاقة في مايو/ آيار أنها تخطط لطريقة جديدة لإعادة الشراء للسماح بـ "عملية عطاءات تنافسية بسعر ثابت"، على أن يتم تثبيت الأسعار قبل تسليم النفط الخام بوقت طويل.

ماذا يعني سحب الولايات المتحدة من احتياطي النفط الاستراتيجي؟

بصفته رئيساً للولايات المتحدة، يمتلك جو بايدن أداة نادراً ما تُستخدم لكنها قوية لتعويض نقص إمدادات الطاقة أو ارتفاع الأسعار المدمر اقتصادياً هي احتياطي النفط الاستراتيجي.

تم تدشينه في أعقاب الحظر العربي للنفط في السبعينيات كشبكة وطنية لأمن الطاقة، ويُعد أكبر إمدادات من النفط الخام في حالات الطوارئ حول العالم، ويتم تخزينه في كهوف ملحية عميقة تحت حراسة مشددة على طول ساحل الخليج الأميركي.

ما مقدار ما تم سحبه من احتياطي النفط الاستراتيجي؟

تم تسليم نحو 165 مليون برميل من النفط الخام أو وضعه بموجب عقد منذ الربيع، عندما أعلن بايدن عن سحب يصل إلى 180 مليون برميل. ويقال إنه تتم دراسة الإفراج عن 10 ملايين إلى 15 مليون برميل إضافية.

ما الدول الأخرى التي لديها احتياطيات؟

تعد الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من بين الدول الآسيوية الرئيسية التي تقوم بتخزين النفط، ولدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة 103.6 ملايين طن (759 مليون برميل) من مخزونات الطوارئ النفطية حسب بيانات تموز2022، وفقاً لـ"يوروستات"، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.

كيف يُنظر لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي؟

سمح ازدهار النفط الصخري المحلي للولايات المتحدة بالانضمام إلى صفوف أكبر منتجي النفط في العالم، مما زاد من ثقل الحجج القائلة بأن احتياطي الطوارئ لم يعد ذو جدوى. لكن إنتاج الخام الأميركي لم ينمو بشكل متواضع إلا هذا العام، على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار، بينما زاد الطلب واتجهت الواردات نحو الصعود. قد يكون الاستخدام الدوري للاحتياطي النفطي بعد الكوارث الطبيعية هو الدحض الأكثر فاعلية للتخلص من ذلك.