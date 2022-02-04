ما الذي دفع أسعار النفط لتجاوز عتبة الـ90 دولاراً؟

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام النفط وخام برنت وتخطى كلاهما حاجز الـ 90 دولارًا للبرميل اليوم، في ظل توترات جيوسياسية بسبب المناوشات الروسية الأوكرانية وتدخل القوى الخارجية مثل أمريكا في الأزمة.

ويتداول خام النفط الآن عند مستويات 91.38 دولارًا للبرميل بزيادة 1.23% في هذه اللحظات، أما خام برنت فيتداول عند مستويات 92.16 دولارًا للرمز بزيادة 1.21% الآن.

وقال بعض الخبراء أن الارتفاع القوي له سبب آخر غير التوترات الجيو سياسية، وهو تزايد مخاوف تأثير الطقس البارد على الإنتاج النفطي في تكساس، مما ينتج عنه تفاقم في أزمة شُح المعروض في الأسواق العاملية، بحسب شبكة Investing الاقتصادية.

وزاد شح الإمدادات العالمية والتوتر السياسي العالمي أسعار النفط بنحو 15 بالمئة منذ بداية العام، حسبما ذكرت رويترز. ولا يزال الطلب يرتفع بشكل تصاعدي، إذ هبط قليلًا بتأثير متحور فيروس كورونا، اوميكرون، إلا أنه الاستهلاك يعود للارتفاع ثانيةً.

وعقد اجتماع أوبك + يوم الأربعاء الماضي، واتفقوا على التمسك بالزيادات الشهرية البالغة 400 ألف برميل يوميًا، وذلك رغمًا عن ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع للتجاوب مع حالة الطلب في السوق ومحاولة السيطرة على أسعار النفط المتسارعة الزيادة. والتي تضغط الاقتصادات العالمية التي تشكو من التضخم، وعلى رأسهم الاقتصاد الأمريكي.

ويذكر أن بنك جولدمان ساكس توقع وصول أسعار النفط إلى 100 دولارًا للبرميل بحلول الربع الثالث من العام الحالي.