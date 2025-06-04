مايكروسوفت تستغني عن مئات الموظفين للاستثمار في الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ أفادت وكالة "بلومبرغ نيوز" يوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركة مايكروسوفت قررت شطب مئات الوظائف الإضافية، في إطار جهودها لخفض التكاليف، مع مواصلة استثماراتها الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت المصادر، إن الشركة الأميركية أبلغت، أمس الثلاثاء، أكثر من 300 موظف بإنهاء خدماتهم، وذلك بعد أسابيع قليلة من تنفيذ أكبر عملية تسريح لها منذ سنوات، شملت نحو 6 آلاف وظيفة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت بلغ فيه إجمالي عدد موظفي مايكروسوفت حوالي 228 ألفاً، بحسب بيانات تعود إلى يونيو/ حزيران الماضي.

وكانت الشركة قد سرّحت في يناير/ كانون الثاني 2023 نحو 10 آلاف موظف ضمن مراجعة أوسع لهياكلها التشغيلية.

وتُعزى عمليات التقليص الأخيرة إلى سعي مايكروسوفت لإعادة توزيع مواردها بما يتناسب مع أولوياتها الاستراتيجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، حيث تستثمر بشكل متزايد في تطوير هذه التقنية وتوسيع تطبيقاتها التجارية.