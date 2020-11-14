أمانة مجلس الوزراء: الرواتب غداً وليس بالضرورة لشهرين

شفق نيوز/ أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم السبت، أن وزارة المالية ستبدأ بعملية إطلاق رواتب الموظفين ابتداءً من يوم غد، فيما أشارت إلى أن مسألة صرف راتب شهرين متتاليين مرتبط بدائرة الموظف.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء وجه سابقاً دوائر المالية والمحاسبة في جميع الوزارات ودوائر الدولة بالمحافظات بالدوام يومي الجمعة والسبت وإعداد القوائم الخاصة بالرواتب لشهري تشرين الأول والثاني"، لافتاً إلى أن "إطلاق الرواتب للشهرين ليس بالضرورة أن يكون بدفعة واحدة لكل الموظفين".

وأضاف أن "السيولة المالية أصبحت متوفرة بعد إقرار قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب"، مبيناً أن "الدوائر التي تنجز القوائم بأسرع وقت، ستصرف لها الرواتب للموظفين لشهرين متتاليين".

وتابع مجيد، أن "وزارة المالية ستبدأ من يوم الأحد بإطلاق رواتب الموظفين حسب الدوائر التي أنهت القوائم وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء".

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للدوائر المالية والمحاسبين.

وفي وقت سابق اعلنت وزارة المالية العراقية، عن إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي ابتداء من يوم غد الأحد بعد تأخرها لأكثر من أسبوعين.

وجاء إطلاق الرواتب بعد تصويت مجلس النواب فجر اليوم الخميس، على قانون الاقتراض الذي تنتظره الحكومة لتأمين رواتب الموظفين المتأخرة منذ عدة أسابيع حيث تمر البلاد بواحدة من أصعب الأزمات المالية، بفعل تراجع أسعار النفط.

ويأتي تشريع قانون العجز المالي لتأمين غطاء شرعي للحكومة على اعتبار أن العراق لم يقر الموازنة المالية لعام 2020 بسبب أزمة الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومة السابقة وتلتها أزمة جائحة كورونا التي قلصت إيرادات الدولة إلى النصف تقريباً.