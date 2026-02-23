أمام تراجع الدولار.. الذهب يسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

شفق نيوز- العالم

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، مدعومة بتراجع الدولار، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في وقت لا تزال فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تلقي بظلالها على الأسواق.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 1.2% ليصل إلى 5163.60 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2% إلى 5184.90 دولاراً.

وجاء صعود المعدن الأصفر بالتزامن مع انخفاض الدولار، بعدما اعتبر المتعاملون أن قرار المحكمة يدعم النمو العالمي ويقلص الضغوط التجارية، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية الأميركية والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

في المقابل، كان السوق الصيني مغلقاً بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية، ما أدى إلى تراجع أحجام التداول، مع توقع عودة النشاط يوم الثلاثاء.

وتترقب الأسواق حالياً توجهات السياسة النقدية، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية تنفيذ ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 3.1% إلى 87.10 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، فيما صعد البلاتين بنسبة 1.2% إلى 2182.60 دولاراً، وزاد البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1753.75 دولاراً.