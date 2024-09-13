آمال خفض أسعار الفائدة في أميركا ترفع أسهم "وول ستريت"

شفق نيوز/ ارتفعت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأميركية يوم الجمعة، بشكل طفيف في بداية التداولات.

وجاء الارتفاع مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم احتمالات أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر الأسبوع المقبل.

وخفض البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، للمرة الثانية هذا العام، وذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، بما يتماشى مع التوقعات.

وبحسب بيان المركزي الأوروبي فقد تم خفض معدل الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 3.50 بالمئة، مقابل 3.75 بالمئة وهو المستوى الذي وصل إليه في يونيو بعد خفضه بمقدار 25 نقطة نزولا من مستواه القياسي البالغ 4 بالمئة.

وأشار المركزي الأوروبي إلى أن تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي يسمحان بقليل من التيسير للسياسة النقدية.

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 56.9 نقطة، أو بنسبة 0.14 بالمئة، عند الفتح إلى 41153.7 نقطة.

وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 7.6 نقطة أو بنسبة 0.14 بالمئة إلى 5603.34 نقطة.

كما تقدم المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 5.6 نقطة أو بنسبة 0.03 بالمئة إلى 17575.258 نقطة.