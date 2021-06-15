مالية كوردستان تؤكد التزامها ببنود الموازنة وتسوية ديون مصرف حكومي

شفق نيوز/ عقد وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مدير البنك العراقي للتجارة تي بي آي) بشأن تنفيذ فقرات الموازنة العراقية العامة، معلنا عن استعداد حكومة الاقليم بشكل تام للالتزام بتنفيذ ماجاء في الموازنة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير المالية في حكومة الاقليم آوات شيخ جناب نوري، استقبل مدير المصرف العراقي للتجارة (تي بي آي) سالم جواد عبد الهادي.

وأكد شيخ جناب، خلال الاجتماع، على الاستعداد التام من جانب الاقليم للالتزام بجميع فقرات الموازنة العراقية العامة من اجل امكانية التوصل لتفاهم شامل ويكون الاتفاق بين بغداد والاقليم في صالح الشعب العراقي.

واشار البيان الى ان الاجتماع عقد بهدف تنفيذ الفقرة (11 ثانيا) من قانون الموازنة المرقم 23 لسنة 2021 وعن طريقها التوجه نحو تحديد آلية لكيفية معالجة وتسوية ديون (تي بي آي) التي بذمة حكومة اقليم كوردستان في اطار القانون نفسه كجزء من الالتزام من الجانبين.

وتنص الموازنة على تسليم إقليم كوردستان كمية 250 برميل يوميا من النفط ونصف الإيرادات المالية الأخرى إلى بغداد، مقابل حصة في الموازنة تقدر بنحو 12.6 في المئة.

وتقول حكومة الإقليم إن بغداد لم ترسل أية أموال من مدفوعات الموازنة حتى الآن رغم مرور أشهر على إقرارها.