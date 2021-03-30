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مالية الكويت: المبلغ المتبقي من التعويضات العراقية مليارين و99 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-30T07:32:47+0000
مالية الكويت: المبلغ المتبقي من التعويضات العراقية مليارين و99 مليون دولار

شفق نيوز/ كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن المبلغ المتبقي من التعويضات العراقية للكويت يبلغ مليارين و99 مليون دولار أميركي، مؤكداً أن العراق لم يطلب لا بشكل مباشر ولا عن طريق وسطاء إلغاء ما تبقى عليه من تعويضات.

واوضح حمادة في رده على سؤال البرلمان الكويتي أن "المبلغ المتبقي يتم سداده على فترات ربع سنوية".

واضاف أن "عملية الدفع مستمرة على هذا المنوال حتى سداد كامل المبلغ المتبقي، ومن المتوقع الانتهاء من سداد كامل التعويضات منتصف العام 2022، وذلك في حال استقر سعر النفط عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، ذلك أن مبلغ التعويضات مرتبط بأسعار النفط العالمية ومستويات مبيعات النفط العراقي".

ويتوجب على العراق بأن يودع نسبة 5 بالمئة من عائدات صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز، في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.

وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت.

 

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