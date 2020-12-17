مالية البرلمان تعقد اجتماعاً عاجلاً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب العراقي، أن اللجنة النيابية ستعقد اجتماعاً عصر اليوم الخميس، بسبب ارتفاع الدولار ولمناقشة موازنة 2021.

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة المالية تعقد اجتماعاً طارئاً عصر اليوم لبحث اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار ، ومناقشة مسودة قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ المسربة".

وقبل قليل، قفز سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح سجلت 136000 دينار مقابل 100 دولاربعد نحو ساعة من استقرار عند 129500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأضاف أن سعر الصرف تدهور بعد أنباء تثبيت سعر صرف الدينار العراقي في الموازنة عند 145 الف دينار مقابل 100 دولار.

كما سجلت بورصة إقليم كوردستان، سعر 132500 دينار عراقي لكل 100 دولار مقابل سعر البيع، في قفزة بعد أن سجلت صباحاً 129600 دينار لكل مائة دولار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن سعر شراء كل 100 دولار سجل 132000 دينار عراقي.