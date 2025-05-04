مالية البرلمان تصدم الموظفين: لا يمكن تعديل رواتبكم

شفق نيوز/ نفت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، مناقشة موضوع سلم الرواتب في اروقة الحكومة، مؤكدة ان الموازنة المالية لا تحتمل زيادة اي نفقات اضافية، حتى ولو كانت بسيطة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء لم يناقش موضوع سلم الرواتب ولم يتم ارسال اي مسودة بهذا الخصوص إلى مجلس النواب".

واضاف ان "صيغة تعديل سلم الرواتب غير معروفة ولا نعرف الألية والأموال التي يتم إضافتها"، مشيرا الى ان "الموازنة لا تحتمل زيادة حتى عشرة الاف دينار على راتب الموظف الواحد"، لافتا الى "وجود 4 ملايين و700 الف موظف، واي اضافة على رواتبهم يعني زيادة مبلغ كبير جداً على الموازنة".

وكان مجلس الوزراء، قد قرر في 15 نيسان الماضي، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان والأشهر اللاحقة.

وأكد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، يوم الأحد، أن نقص السيولة المالية وتأخر وصول الحوالات المالية من الفيدرالي الأميركي، وراء استخدام المصارف العراقية "أموال الأمانات الضريبية" لتأمين رواتب موظفي الدولة.