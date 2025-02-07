"أمازون" تتوقع ارباحاً دون التقديرات بسبب الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ توقعت شركة "أمازون دوت كوم" أرباحاً في الربع الحالي دون تقديرات المحللين، مما يشير إلى أن الشركة تواصل زيادة الإنفاق لدعم خدمات الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة في بيان، إن الدخل التشغيلي سيتراوح بين 14 مليار دولار إلى 18 مليار دولار في الفترة المنتهية في مارس. وتوقع المحللون في المتوسط ​​18.2 مليار دولار وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

ستصل مبيعات الربع الأول إلى 155.5 مليار دولار، مقارنة بتقدير ​​يبلغ 158.6 مليار دولار.

وعمل الرئيس التنفيذي آندي جاسي على خفض التكاليف، وتعزيز الركائز الأساسية للشركة: التجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، والإعلانات.

وفي إطار تصميمه على أن تصبح الشركة متجراً لمنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي، يستثمر جاسي مليارات الدولارات في مراكز البيانات والرقائق المحلية القادرة على التعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي، ومنافسة شركة "إنفيديا".

انخفضت أسهم "أمازون" بنحو 3.5% في التداولات الممتدة، بعد إغلاقها عند 238.82 دولار في نيويورك. وقد حقق السهم مكاسب بنسبة 8.9% حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاع بنسبة 44% في عام 2024.

نهاية سنة كبيسة

في حين كان الربع الإجمالي للشركة إيجابياً بشكل عام، قال جيل لوريا، المحلل في "دي إيه دافيدسون آند كو" (DA Davidson & Co) إن "مخاوف المستثمرين الفورية مرتبطة بإرشادات الربع الأول، والتي كانت أقل من التوقعات، ويرجع ذلك في الغالب إلى تأثير انخفاض العملة الكبير، وتأثير نهاية سنة كبيسة". وقالت الشركة إن اليوم الإضافي في الربع في عام 2024، عزز المبيعات بنحو 1.5 مليار دولار.

قفزت إيرادات وحدة الحوسبة السحابية "أمازون ويب سيرفيسز" (Amazon Web Services) بنسبة 19% إلى 28.8 مليار دولار في الربع المنتهي في 31 ديسمبر، بما يتماشى مع تقديرات المحللين.

وكان هذا الربع الثالث على التوالي من النمو بنسبة 19% للوحدة. بلغ الدخل التشغيلي الذي تولده الوحدة 10.6 مليار دولار، متجاوزاً ​​التوقعات البالغة 10.1 مليار دولار.

أعلنت "ألفابت" و"مايكروسوفت" المنافستان للشركة في مجال الحوسبة السحابية، عن نتائج ربع سنوية باهتة. انخفضت أسهم "ألفابت" بشكل حاد يوم الثلاثاء بعد أن قالت إن المبيعات كانت دون التقديرات. في الأسبوع الماضي، قالت شركة "مايكروسوفت" إن نمو مبيعاتها السحابية تضرر، بسبب عدم وجود مراكز بيانات كافية لديها للتعامل مع الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي.

وقال سكاي كانافيس، المحلل في "إي ماركتر": "لم يتسارع نمو أمازون ويب سيرفيسز كما كان متوقعاً، وبدلاً من ذلك كان متوافقاً مع مستويات الربع الثالث، مما يشير إلى أن الشركة تواجه نفس أنواع القيود التي تواجه جوجل ومايكروسوفت".

بلغ إجمالي مشتريات أمازون من الممتلكات والمعدات حوالي 83 مليار دولار في عام 2024، مع إنفاق نسبة كبيرة منها على سباق الذكاء الاصطناعي. أنفقت الشركة 27.8 مليار دولار على الممتلكات والمعدات في الربع الرابع، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين البالغة 22.3 مليار دولار في مثل هذه النفقات.

ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 10% إلى 187.8 مليار دولار. بلغ صافي الربح التشغيلي 21.2 مليار دولار، مقارنة بالتقدير ​​​​الذي بلغ 18.8 مليار دولار.

ارتفعت إجمالي النفقات التشغيلية بنسبة 6.2% إلى 166.6 مليار دولار، وهو الربع الثامن على التوالي الذي ترتفع فيه إيرادات "أمازون" بمعدل أعلى من ارتفاع التكاليف.