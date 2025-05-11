مازدا اليابانية تنطلق في العراق بحلة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت شركة العروش للسيارات عن توقيع اتفاقية توزيع رسمي مع شركة مازدا اليابانية، لتصبح الموزع الحصري لسيارات مازدا في العراق. جرى التوقيع في مدينة هيروشيما بحضور الرئيس التنفيذي لشركة العروش، صباح عبد اللطيف السالم، ومسؤول المبيعات العالمي لدى مازدا، منابو أوسوغا.

وبموجب الاتفاق، ستوفر العروش سيارات مازدا المصنّعة في اليابان، والمعروفة بأدائها وتصميمها، مع مراعاة تكييفها لاحتياجات السوق في الشرق الأوسط.

تبدأ الخطة بإطلاق مركزين لخدمات البيع وما بعد البيع وقطع الغيار في بغداد والسليمانية، على أن تُفتتح مراكز إضافية في أربيل والبصرة لاحقاً. وتهدف الشركة أيضاً إلى دعم مالكي سيارات مازدا الحاليين في العراق عبر شبكة خدمات وصيانة وقطع غيار أصلية.