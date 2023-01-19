لأول مرة.. 100 دولار يقفز فوق 165 الف دينار في العراق

شفق نيوز/ قفزت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان لتسجل اعلى من 165 الف دينار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا في الساعة 1.5 ظهرا 165100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار خلال افتتاحه صباح هذا اليوم 162000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 165500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 164000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا كبيرا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 165750 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 165725 دينارا لكل 100 دولار امريكي.