لأول مرة وعبر استثمار فرنسي .. العراق ينتج سمنتاً صديقاً للبيئة

شفق نيوز/ كشـف مُدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن حسيـن محسـن عبيـد ، يوم الجمعة، عن الإنجاز الذي حققه معمل سمنت كربلاء التابع لها والمُستثمر من شركة لافارج الفرنسية بإنتاج سمنت من نوع جديد للخرسانة العامة صديق للبيئة أسمته (متين) .

وأوضح المُدير العام في تصريح نقلته وزارة الصناعة في بيان اليوم، أنَّ إنتاج هذا النوع من السمنت البورتلاندي الكلسي جاء بعد بحوث وتجارب عديدة تكللت بالنجاح، مضيفا أنه تمَّ البدء بالإنتاج الفعلي للسمنت الذي يُعد صديقا للبيئة ويتميز بمُواصفات عدة منها: تقليل إنبعاث ثاني أوكسيد الكاربون، وتحسين قابلية التشغيل للخرسانة، وقلة الإنبعاث الحراري إضافة إلى توافقه مع المواد المُضافة وإمتلاكه ميزة الإلتصاق القوي بالأسطُح وتقليل حدوث الشروخ بالخرسانة إلى جانب ميزات أخرى كثيرة.

وأشار إلى أنَّ هذا النوع من السمنت يُستخدم في جميع التطبيقات الخرسانية منها الخرسانة الجاهزة والمُسلحة وكُلّ أنواع البلوك الخرسانية والأنابيب الخرسانية وأعمال التشطيبات وغيرها ، مُؤكداً أنَّ معمل سمنت كربلاء يُعتبر من أنجح التجارب الإستثمارية ومن المعامل المُتطورة والمُنتجة بطاقات عالية جداً وأنَّ مُنتجاته مُطابقة لمعايير الجودة الدولية والمُواصفات القياسيـة .