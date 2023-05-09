لأول مرة ..واردات الهند النفطية من روسيا تتجاوز تدفقها من العراق والسعودية مشتركة

شفق نيوز/ تواصل واردات الهند النفطية ارتفاعها من روسيا في أعقاب غزو موسكو أوكرانيا لتتجاوز إمدادات العراق والسعودية مجتمعة بعد ان كانتا أكبر مصدري للنفط للهند خلال السنوات الماضية.

وحسب بيانات S&P Global فإن، "واردات الهند من النفط المجمعة من الموردين التقليديين في الشرق الأوسط انخفض إلى 47٪ خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى أبريل نيسان من حوالي 75٪ من إجمالي الواردات في نفس الفترة من العام الماضي".

وتابعت ان "واردات الهند من النفط الخام من روسيا وصلت إلى مستوى مرتفع جديد قدره 1.8 مليون برميل يوميًا في أبريل نيسان وهو ضعف مشترياتها من العراق، أكبر مورد تقليدي للنفط في الهند في السابق، علاوة على ذلك تجاوزت واردات الهند من النفط الروسي تدفقها المشترك من المملكة العربية السعودية والعراق لأول مرة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023".

وقال وزير البترول الهندي هارديب سينغ بوري إن "تفضيل بعض الدول الاستمرار في شراء النفط الروسي ساعد في تعديل توازن العرض والطلب العالمي بشكل أفضل مع ديناميكيات السوق المتغيرة".

وأضاف "لو لم يكن الأمر كذلك وكان الجميع يتطلع إلى شراء نفط غير روسي ، لكانت الأسعار سترتفع أكثر من ذلك".

كما اشار بوري الى ان "اليوم نشتري منها ما قيمته 20 مليار دولار من منتجات الطاقة. اعتدنا شراء النفط من نحو 27 دولة قبل بضع سنوات ووصلنا إلى 39 مع ظهور مصادر جديدة مثل جويانا".

ولفت الى ان "المشكلة الحقيقية نشأت لأن المنتجين يرغبون في إنتاج أقل من أجل زيادة الأرباح إلى أقصى حد. ولم تكن البيئة المرتفعة الثمن متوافقة مع الوضع الاقتصادي العالمي، الذي هو بالفعل تضخم، وحتى الآن ، لذلك ، مهما كانت التخفيضات في الإنتاج التي اتخذت وسيتعين على السوق التكيف معه".