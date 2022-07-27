سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لأول مرة هذا العام.. مزاد المركزي العراقي يتجاوز 280 مليون دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-27T11:57:38+0000
لأول مرة هذا العام.. مزاد المركزي العراقي يتجاوز 280 مليون دولار

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي، 280 مليون دولار في مزاده، اليوم الاربعاء، وذلك للمرة الاولى خلال العام الجاري.

 وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 281 مليونا و12 الفا و820 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، وهي المرة الاولى التي يبيع فيها البنك هذه الكمية من الدولار في مزاده خلال العام الحالي.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 238 مليونا و162 و820 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 42 مليونا و850 الفا دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 186 شركة توسط.

 

related

ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد المركزي العراقي بمشاركة 45 مصرفاً

Date: 2021-12-20 10:07:02
ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد المركزي العراقي بمشاركة 45 مصرفاً

ارتفاع المبيعات النقدية من الدولار في مزاد المركزي العراقي

Date: 2022-04-26 10:58:12
ارتفاع المبيعات النقدية من الدولار في مزاد المركزي العراقي

اكثر من 5 مليارات دولار مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي في شهر

Date: 2022-07-04 05:41:13
اكثر من 5 مليارات دولار مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي في شهر

قفزة كبيرة في مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2022-03-29 10:50:29
قفزة كبيرة في مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي من الدولار

مزاد الدولار في البنك المركزي العراقي يسجل تراجعاً متتالياً

Date: 2022-02-23 10:37:42
مزاد الدولار في البنك المركزي العراقي يسجل تراجعاً متتالياً

أكثر من 265 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد الاثنين

Date: 2022-07-04 10:37:45
أكثر من 265 مليون دولار مبيعات البنك المركزي في مزاد الاثنين

مزاد العملة في المركزي العراقي.. ارتفاع مبيعات الدولار وزيادة الشراء النقدي

Date: 2022-05-30 11:09:57
مزاد العملة في المركزي العراقي.. ارتفاع مبيعات الدولار وزيادة الشراء النقدي

مزاد البنك المركزي العراقي.. ارتفاع كبير للحوالات الخارجية من الدولار

Date: 2022-05-08 10:53:42
مزاد البنك المركزي العراقي.. ارتفاع كبير للحوالات الخارجية من الدولار