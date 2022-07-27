لأول مرة هذا العام.. مزاد المركزي العراقي يتجاوز 280 مليون دولار

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي، 280 مليون دولار في مزاده، اليوم الاربعاء، وذلك للمرة الاولى خلال العام الجاري.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 281 مليونا و12 الفا و820 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، وهي المرة الاولى التي يبيع فيها البنك هذه الكمية من الدولار في مزاده خلال العام الحالي.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 238 مليونا و162 و820 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 42 مليونا و850 الفا دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 186 شركة توسط.