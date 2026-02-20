لأول مرة منذ 8 أشهر.. خام البصرة المتوسط يتجاوز 70 دولاراً للبرميل

شفق نيوز- متابعة

تخطى سعر خام البصرة المتوسط حاجز السبعين دولاراً، يوم الجمعة، لأول مرة منذ تموز/ يوليو 2025 بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط خلال اليومين الماضيين.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 2.67 دولاراً بما يعادل 4.08%‎‎ ليصل الى 68.14 دولارا للبرميل، وصعدت أسعار خام البصرة المتوسط 2.67 دولاراً بما يعادل 3.94% ليصل إلى 70.39 دولاراً للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط عالمياً خلال اليومين الماضيين وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صراع بعد أن قالت واشنطن إن طهران ستعاني إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن أنشطتها النووية في غضون أيام مما آثار مخاوف من توقف الإمدادات النفطية من دول المنتجة للنفط في المنطقة.