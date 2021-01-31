لأول مرة منذ 32 سنة.. اكمال مشروع مجاري لقضاء بارز جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية بقضاء الفاو في محافظة البصرة، اليوم الأحد، عن اكمال مشروع استبدال وتوسعة مجاري القضاء للمرة الأولى منذ تأسيسه القرن الماضي.

وذكر قائممقام القضاء وليد الشريفي لوكالة شفق نيوز، إن إدارته "اكملت مشروع استبدال وتوسعة مجاري القضاء بكلفة 6 مليار دينار عراقي"، لافتاً إلى أن "هذه المرة الأولى التي يتم العمل بهكذا مشروع في القضاء منذ تأسيسه عام 1989 من القرن الماضي".

وأضاف، أن ادارة القضاء "باشرت أيضاً بحملة كبيرة لتعبيد شوارع القضاء الشمالية والجنوبية بكلفة 6 مليار دينار عراقي"، مشيراً إلى أن "نسب الإنجاز في العمل لمراحل متقدمة".

وقضاء الفاو مدينة ساحلية عراقية في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، له موقع استراتيجي مميز واشتهر بما جرى على أرضه من حروب من جهة، وبما يشهده حالياً من حراك اقتصادي من جهة أخرى كمشروع ميناء الفاو لكبير.