لأول مرة منذ 2021.. النفط الأميركي دون 55 دولاراً للبرميل

مضخات في نيو مكسيكو (أ ف ب/أرشيف)

شفق نيوز- واشنطن

هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط، المرجعي الأميركي في أسعار النفط، يوم الثلاثاء، إلى ما دون 55 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ نحو خمس سنوات.

وجاء هذا التراجع متأثراً بتقدم المفاوضات بشأن أوكرانيا واحتمال تحقيق فائض في المعروض.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الثاني/يناير بنسبة 2,64% إلى 55,32 دولاراً للبرميل، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له عند 54,98 دولاراً، وهو مستوى لم يُسجل منذ شباط/فبراير 2021.

أما خام برنت الأوروبي، نظيره من بحر الشمال تسليم شباط/فبراير، فقد انخفض بنسبة 2,53% إلى 59,03 دولاراً للبرميل، بعد أن انخفض في وقت سابق الثلاثاء إلى ما دون 60 دولاراً لأول مرة منذ أيار/مايو.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، انخفضت صادرات موسكو بمقدار 420 ألف برميل يومياً في تشرين الثاني/نوفمبر، في ظل العقوبات الأميركية وغارات المسيّرات التي نفذتها أوكرانيا.

لذا، قد يؤدي التوصل لاتفاق إلى زيادة تدفق النفط إلى السوق من خلال تسهيل عودة كميات كبيرة من النفط الروسي.