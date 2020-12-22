لأول مرة منذ 2003.. وزارة الصناعة تحقق نمواً 16% في العام الحالي

شفق نيوز/ أعلن وزير الصناعة والمعادن، منهل عزيز الخباز، يوم الثلاثاء، عن تحقيق نمو بمعدل 16% في عمل الوزارة خلال العام الحالي، مؤكدا عزم الحكومة على عدم الإنتاج المحلي.

وقال الخباز في مؤتمر صحفي، عقده بمبنى الوزارة في بغداد وحضرته وكالة شفق نيوز، ان "الحكومة عازمة على انعاش الصناعة العراقية وإعادة هيبتها وقيمتها، وهو ما يحتاج إلى وقفة جادة وحقيقية ودعم وإسناد كبير من الحكومة بكافة قطاعاتها ومؤسساتها والشعب العراقي الى الدعم الإعلامي لإعادة الثقة بالصناعة المحلية".

وبين أنه "تم تحقيق نسبة نمو بحدود 16% لأول مرة في تاريخ الوزارة منذ عام 2003"، مشيرا الى ان ذلك جاء من خلال "عدة إجراءات خلال الستة أشهر الماضية، ومنها إعادة هيكلة الوزارة وتقويم وتحسين الأداء والتوجيه بالتخطيط السليم وإجراء تغييرات من خلال تدوير ونقل القيادات".

وأضاف "وكذلك دعم الشركات عن طريق قروض ومساعدات من الشركات الشقيقة الى جانب دعم القطاع الخاص بالإضافة إلى تبني خطة من ثلاثة محاور قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد لإعادة تأهيل وتشغيل معامل ومصانع الوزارة المتوقفة وعددها 83 معملا في عموم البلاد".

وأشار الخباز الى ان "الوزارة استطاعت تأهيل وتشغيل وافتتاح 11 مصنعا وخطا إنتاجيا من أصل 17 ضمن الخطة قصيرة الأمد، وسيتم افتتاح باقي المعامل خلال الفترة المقبلة".

واكد ان "مصانع الوزارة تنتج حاليا 816 منتجا مختلفا، منها 356 منتجا طبيا، و311 منتجا نسيجيا، و149 منتجا في مجالات وصناعات أخرى تلبية حاجة وزارات النقل والزراعة والكهرباء والدفاع والداخلية والتجارة والاتصالات وأمانة بغداد والنفط والصحة والإسكان وقطاعات اخرى".

وكشف الخباز ان "للوزارة مديونيات بمبالغ ضخمة بذمة كافة الوزارات لقاء تجهيزها منتجات بالتسديد الآجل"، معلنا "الحصول على مبلغ 50 مليار دينار من محافظة البصرة لغرض تأهيل معمل الحديد والصلب وافتتاحه في الربع الأول من العام القادم، وتشغيل مصنع البتروكيمياويات في البصرة إلى جانب تحقيق خطوات مهمة مع وزارة النفط وشركة شل العالمية لبناء مصنع جديد للبتروكيمياويات في البصرة".

وقال الخباز انه "سيتم افتتاح مشاريع ومصانع جديدة في محافظات ميسان ونينوى والبصرة وغيرها فضلاً عن المضي بإجراءات حقيقية للإصلاح وبإرادة قوية رغم العقبات والإشكاليات والتحديات الكثيرة".