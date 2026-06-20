لأول مرة منذ 1978.. العراق يباشر حفر بئر نفطية استكشافية في صلاح الدين

شفق نيوز - بغداد

باشرت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، اليوم السبت، أعمال حفر بئر استكشافية جديدة ضمن قضاء آمرلي في محافظة صلاح الدين، بموجب عقد ثلاثي يضم شركة نفط الشمال وشركة الحفر العراقية وشركة الاستكشافات النفطية.

وتُعد هذه البئر الأولى من نوعها في المحافظات الشمالية منذ عام 1978، في خطوة تعكس توجهات وزارة النفط نحو تنشيط العمل الاستكشافي وتطوير الرقع والمكامن الواعدة، بهدف تعزيز الخزين الهيدروكاربوني من النفط والغاز وزيادة الاحتياطيات الوطنية.

وبهذا الصدد، أكد وزير النفط باسم محمد خضير، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ماضية في تنفيذ برامجها الاستكشافية الهادفة إلى تعزيز الخزين الهيدروكاربوني من النفط والغاز، مشيراً إلى أن المباشرة بحفر هذه البئر تمثل محطة مهمة في جهود الوزارة لإعادة تنشيط العمل الاستكشافي في المناطق الواعدة بعد سنوات طويلة من التوقف.

وأوضح أن "وزارة النفط تتبنى رؤية جديدة وواضحة ترتكز على التوسع في حفر الآبار الاستكشافية واستثمار البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بهدف تعزيز الخزين الهيدروكاربوني من النفط والغاز وتأمين موارد تدعم الخطط التنموية والاقتصادية للبلاد".

وأضاف الوزير أن "المشروع يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين التشكيلات النفطية الوطنية، ممثلةً بشركة نفط الشمال وشركة الحفر العراقية وشركة الاستكشافات النفطية، لتحقيق أهداف الوزارة في تعظيم الثروة الهيدروكربونية واستثمارها بالشكل الأمثل".

وتابع خضير قائلاً إن: "زيادة الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز وتعويض المستنزف تمثل هدفاً استراتيجياً لوزارة النفط، لما لها من دور في تعزيز المكانة النفطية للعراق عالمياً ودعم خطط تطوير القطاع النفطي على المدى البعيد"، مشيراً إلى أن "تنمية الخزين الهيدروكاربوني تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية المستقبلية للبلاد، وتمنح العراق مرونة أكبر في إدارة ملف الإنتاج والصادرات النفطية، بما ينسجم مع حجم موارده واحتياطياته المؤكدة، ويحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن لخدمة التنمية الوطنية".

وأكد الوزير أن وزارة النفط مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى توسيع النشاط الاستكشافي في مختلف المناطق الواعدة، بما يسهم في رفد الاحتياطيات الوطنية باكتشافات جديدة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ودعم مكانة العراق بوصفه أحد أبرز البلدان المالكة للثروات النفطية والغازية في العالم.