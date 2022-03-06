لأول مرة منذ 13 عاماً .. غالون البنزين يتجاوز 4 دولارات في أمريكا

شفق نيوز/ وصلت أسعار البنزين إلى مستوى قياسي في كاليفورنيا حيث تصارع الولاية الأمريكية الأكثر سكاناً أسوأ ارتفاع في أسعار الطاقة على مستوى البلاد، قبل عطلة عيد الشكر.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الامريكية ان متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة تجاوز مستوى 4 دولارات للغالون الواحد لأول مرة منذ سنة 2008 في مؤشر واضح على تضخم أسعار الطاقة الذي ألحق الضرر بالمستهلكين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال باتريك ديهان، رئيس قسم تحليل المواد البترولية في شركة "غاز بادلي" (GasBuddy LLC)، إن أسعار البنزين في مضخات محطات الوقود ارتفعت بمقدار 41 سنتاً خلال الأسبوع الماضي وبفارق 10 سنتات عن المستوى القياسي الذي بلغ 4.103 دولارات للغالون الواحد.

لحق وقود السيارات بالارتفاع الهائل في أسعار النفط، والذي سجلت أكبر زيادة أسبوعية تاريخياً حيث تفادى المشترون الحصول على الإمدادات من روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر في العالم.

في ظل الأسعار المكتوبة على لافتات محطات الوقود في أنحاء البلاد كافة، سيؤثر بشدة الصعود السريع في أسعار البنزين على المستهلكين الأمريكيين القلقين فعلاً حيال صعود معدلات التضخم.

ومن الممكن أن ترفع الزيادة في تكاليف الوقود من معدلات التضخم بنسبة تتراوح بين 1.3 و1.5 نقطة مئوية على مدى السنة كاملة، بحسب شركة "إنلفيشن إنسياتس" (Inflation Insights LLC.).

وأضاف ديهان في بيان: "في ظل التصعيد المتواصل للحرب الروسية على أوكرانيا ودخول موسم تشهد فيه أسعار الغاز عادة صعوداً، يتوجب على الأمريكيين التأهب للدفع أكثر في مقابل الغاز بما يفوق أي وقت في السابق، التسوق والدفع بذكاء عند المضخة بمحطة الوقود سيكونان بمثابة أمر مهم للغاية خلال الصيف المقبل".

وعلى الأرجح ستبلغ أسعار البنزين في مضخات محطات الوقود مستويات قياسية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، وربما تتجاوز سعر 4.25 دولارات للغالون الواحد مع حلول احتفال يوم الذكرى.

الغالون الأمريكي يساوي (3.8 لترات).