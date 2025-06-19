لأول مرة منذ نصف عام.. خام برنت يلامس 80 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ تجاوزت أسعار عقود النفط الخام من نوع "برنت" لتسليم آب/أغسطس 2025 مستوى 79 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 23 كانون الثاني/يناير 2025 في بورصة لندن "آي سي إي"، وفقاً لبيانات التداول.

وبحسب بيانات البورصة، الخميس، فقد ارتفع سعر "برنت" بنسبة 3.85% ليصل إلى 79.01 دولار للبرميل.

فيما تباطأ صعود عقود "برنت" لتتداول عند 78.77 دولار (+3.54%)، بينما ارتفعت عقود النفط الخام من نوع "WTI" لتسليم آب/أغسطس 2025 بنسبة 2.81% إلى 75.47 دولار للبرميل.

يأتي ذلك على خلفية تصاعد التوترات بتأثير الهجمات الإسرائيلية على إيران، والمخاوف من مشاركة الولايات المتحدة فيها.

ويعتقد محللون أن التدخل المباشر من قبل الولايات المتحدة سيوسع نطاق الصراع، مما يعرض البنية التحتية للطاقة في المنطقة لخطر هجوم أكبر.

وقال محللون في شركة ING: "أكبر مخاوف سوق النفط من إغلاق مضيق هرمز"، وأضاف المحللون: "من خلال هذا المضيق يمر نحو ثلث تجارة النفط العالمية التي يتم شحنها بحراً. وأي انقطاع كبير في هذه التدفقات كافٍ لرفع الأسعار إلى 120 دولاراً للبرميل.

وتعتبر إيران ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول، وتنتج طهران نحو 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام.