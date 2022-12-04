لأول مرة منذ قرار البنك المركزي .. 100 دولار يقفز فوق 150 الف دينار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، لتتجاوز 1500 دينار مقابل الدولار الواحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم 150100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 149650 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

وأواخر عام 2020، قرر البنك المركزي العراقي خفض قيمة الدينار المحلي أمام الدولار من 1190 ديناراً للدولار الواحد إلى 1450 ديناراً، لاحتواء أزمة مالية كانت بغداد تعاني منها جراء تراجع كبير في أسعار النفط بفعل تداعيات جائحة كورونا.

وتسبب القرار بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بأكثر من 20 في المئة، وهو ما أثر سلبا على أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.