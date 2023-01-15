لأول مرة منذ قرابة شهرين .. مبيعات المركزي العراقي تتجاوز 200 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد، اليوم الاحد، لتتجاوز 200 مليون دولار، مع عودة الحوالات الخارجية للارتفاع مرة أُخرى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 219 مليونا، و978 الفا، و420 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار"، مبينا ان هذه المبيعات ارتفعت لأول مرة منذ ما يقارب الشهرين بعد ان قرر البنك المركزي التوقف عن التعامل بالدولار مع 4 مصارف اهلية.

واضاف مراسلنا ان المبيعات النقدية بلغت 50 مليونا و 50 الف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 169 مليونا و 928 الفا و 420 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 16 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 15 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 169 شركة.