لأول مرة منذ أشهر.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 300 مليون دولار

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد، اليوم الاربعاء، اكثر من 300 مليون دولار، وذهبت معظم المبيعات لتلبية الطلب الداخلي على حساب الحوالات الخارجية .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 319 مليونا و 595 الفا و 917 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 12.72% مقارنة بيوم امس الثلاثاء التي بلغت فيها المبيعات 283 مليونا و 45 الفا و994 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الطلب في الداخل على شكل مبيعات نقدية وبواقع 225 مليونا و900 الف دولار، فيما ذهبت البقية لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) البالغة 93 مليونا و695 الفا و 917 دولارا .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 21 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 25 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 603 شركات.