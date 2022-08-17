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لأول مرة منذ أشهر في العراق .. 100 دولار دون 148 ألف دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-17T13:15:24+0000
لأول مرة منذ أشهر في العراق .. 100 دولار دون 148 ألف دينار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان، فيما عزا صاحب صيرفة ذلك الى العرض الكبير مقابل ضعف الطلب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا ظهر اليوم في الساعة الثالثة مساء 147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 148150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي.

ويقول صاحب شركة الميسرة للصيرفة محمد الموسوي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "انخفاض اسعار الدولار يعود إلى العرض الكبير الموجود في الأسواق المحلية مقابل قلة الطلب".

واضاف الموسوي ان "مبيعات البنك ارتفعت خلال هذه الفترة لتصل فوق 280 مليون دولار بعد ان كانت لا تتجاوز 200 مليون دولار مما أوجد عرضا كبيرا في الأسواق مع تراجع نشاط أسواق الجملة بشكل كبير في الشورجة و منطقة جميلة الصناعية".

ونفى الموسوي ان "يكون استقالة وزير المالية قد أثّر على انخفاض اسعار الدولار"، مؤكدا ان " الانخفاض يتعلق بالعرض والطلب في الاسواق".

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