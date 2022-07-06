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لأول مرة منذ سنوات.. إيرادات الجمارك العراقية لشهر حزيران تلامس 100 مليار دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-06T15:38:50+0000
لأول مرة منذ سنوات.. إيرادات الجمارك العراقية لشهر حزيران تلامس 100 مليار دينار

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، أن إيرادات شهر حزيران حققت قفزة كبيرة لم تسجل منذ سنوات حيث بلغت أكثر من 99 مليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الإنجاز تحقق رغم تصفير الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والمواد الانشائية واعفائها من الرسوم حسب قرار مجلس الوزراء".

وأعلنت هيئة الجمارك العامة، يوم الثلاثاء (8 / 3 / 2022، بدء تطبيق قرار تصفير رسوم المواد الغذائية والاستهلاكية.

وقالت الهيئة في بيان "تم اليوم تطبيق إجراءات اصدار أعمام تنفيذ قرار 72 لسنة 2022 والمتضمن تصفير الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية ومواد البناء وذلك لدعم شريحة المواطنين وقوت الشعب والتي تمس حياتهم اليومية لمواجهة تحديات غلاء الاسعار".

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