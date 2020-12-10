لأول مرة منذ آذار.. أسعار النفط تقفز فوق 50 دولاراً

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط قرابة 4 بالمئة يوم الخميس مع صعود خام برنت فوق 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل آذار مدفوعا بآمال بتعافي الطلب بشكل أسرع مع بدء الدول في طرح لقاحات كوفيد -19.

بدأت بريطانيا التطعيم هذا الأسبوع ويمكن أن تبدأ الولايات المتحدة التطعيم في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع، كما ان كندا وافقت يوم الأربعاء على أول لقاح لها وقالت إن الطلقات الأولية ستبدأ الأسبوع المقبل.

وارتفع خام برنت 1.53 دولار أو 3.13 بالمئة إلى 50.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 22:40 مساء بتوقيت بتوقيت غرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو 3.15 بالمئة إلى 46.91 دولار للبرميل.

وتجاهل المستثمرون التقرير الأسبوعي يوم الأربعاء بشأن مخزونات النفط الأمريكية الذي أظهر زيادة هائلة بمقدار 15.2 مليون برميل في مخزونات الخام.

وتعافى النفط من أدنى مستوياته التاريخية التي بلغها في نيسان عندما أثر الوباء على الطلب، مدعومًا باتفاق خفض الإمدادات القياسي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين باسم أوبك +.

وستزيد أوبك + من تخفيف قيود الإمداد في يناير بإضافة 500 ألف برميل إضافية يوميًا على الرغم من أن التيسير أكثر تدريجيًا مما تم الاتفاق عليه سابقًا ، لتوفير دعم إضافي للسوق.