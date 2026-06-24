لأول مرة منذ آذار.. النفط الأميركي دون الـ70 دولاراً

شفق نيوز- متابعة

هبط النفط الخام الأميركي، يوم الأربعاء، لما دون 70 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 4 آذار/مارس.

فيما تراجع خام برنت، إلى أقل من 74 دولارا للبرميل، وذلك لأول مرة منذ اندلاع حرب إيران في أواخر شباط/فبراير، مع استمرار المستثمرين في استبعاد علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت قد رفعت أسواق الطاقة خلال النزاع.

وتعززت ثقة المستثمرين مع زيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز والتقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. غير أن الخلافات بشأن عمليات التفتيش النووي والعقوبات لا تزال من دون حل، مما يثير تساؤلات حول مدى صمود الاتفاق.

في الوقت نفسه، يتعافى تدريجيا الشحن عبر مضيق هرمز بعد أشهر من الاضطراب، وإن كانت حركة المرور لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب، بحسب محللين.

وكان مضيق هرمز يشهد، قبل اندلاع النزاع، بين 125 و140 عبورا للسفن يوميا، من بينها نحو 20 مليون برميل من النفط ومنتجاته يوميا، أي ما يعادل حوالي ربع تجارة النفط المنقول بحرا عالميا.