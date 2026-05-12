لأول مرة منذ اضطرابات المنطقة.. العراق يستأنف تصدير مكثفات الغاز للأسواق العالمية

أعلن وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل، يوم الثلاثاء، نجاح شركة غاز البصرة في استئناف عمليات تحميل وتصدير شحنة من مادة المكثفات، بعد توقف قسري نتيجة تداعيات الاضطرابات التي رافقت عمليات الشحن والتصدير في المنطقة.

وقال إسماعيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن شركة غاز البصرة تمكنت من إتمام عمليات تحميل الناقلة Dakosh بكمية 50 ألف متر مكعب من المكثفات، مؤكداً أن العملية أُنجزت بنجاح وبما يتوافق بالكامل مع متطلبات المناقصات والمعايير الفنية والتجارية المعتمدة.

وأضاف أن الناقلة غادرت اليوم ، بعد استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية، مشيراً إلى أن "هذا الإنجاز تحقق بفضل متابعة الوزارة و جهود ملاكات شركة غاز البصرة، ومن خلال التواصل المستمر مع الجهات المعنية في الشركات ذات العلاقة ، بما يسهم في تجاوز التحديات وضمان انسيابية عمليات التصدير".

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الغاز أن "الإنجازات التي تتحقق في أوقات الأزمات تمثل دليلاً على النجاح والمثابرة والشعور العالي بالمسؤولية"، معرباً عن أمله في استمرار عمليات تحميل وتدفق الناقلات بصورة طبيعية خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في تعزيز استقرار عمليات التصدير والوفاء بالالتزامات تجاه الجهات المتعاقدة.

ولفت وكيل الوزارة إلى استمرار الوزارة وشركة غاز البصرة في دعم عمليات استثمار الغاز وتعظيم الاستفادة من المنتجات الهيدروكربونية، بما يعزز الإيرادات الوطنية ويدعم قطاع الطاقة في العراق .